Caso Yara | la lettera di Bossetti | “Non mi permettono di difendermi”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Quel Dna non è mio. Non midi difendermi indagando sui reperti” sono le parole di Massimoin unainviata dal carcere al direttore di Libero, Vittorio Feltri. Il muratore di Mapello, condannato all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio, ha deciso di gridare la sua rabbia dopo il no della Procura di Bergamo a esami condotti dalla difesa sui campioni biologici dai quali è stato estratto il Dna attribuito a: “I miei figli hanno bisogno di un padre“.: ladiLa procura di Bergamo si è pronunciata e Massimoha voluto esprimere tutta la sua rabbia. Pochi giorni fa, infatti, il legale diaveva dato notizia del sì della Corte a nuovi accertamenti. Tuttavia, al diffondersi della notizia, la Procura di Bergamo ha ritrattato facendo dietrofront. Per spiegare le sue ragioni, il ...

