Caso Regeni Fico non si arrende | “l’Italia non si fermerà mai”

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per arrivare alla verità suldi Giulio, “l’Italia non simai”. Lo assicura il presidente della Camera Roberto. Per arrivare alla verità suldi Giulio, “l’Italia non simai”. Lo giura il presidente della Camera Roberto. “Ad Al Sisi ho detto che noi non vogliamo parlare di … L'articolonon si: “l’Italia non simai” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Caso Regeni, Fico: 'Ho detto al presidente egiziano che l'unica cosa che interessa all'Italia è la verità su Giulio… - BinaryOptionEU : Caso #Regeni, #Fico: 'L'Italia non si fermerà mai' - marcuspascal1 : @RisoStolto @matteorenzi Non paragonare Un paese feudale come l'Arabia saudita alla Russia ed alla Cina ,l'Egitto I… -