Carolina Stramare | il ricordo della madre a Natale | “Ti penso sempre”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La nuova miss Italiaaveva già parlato a Vieni da medolorosa perdita. Questa volta, in occasione delle festività, ha postato sui social una foto in bianco e nero con lae le ha dedicato un messaggio. La dedica di“Stamattina sono tornata a casa e finalmente mi sono decisa a fare l’albero.Mi sono resa conto che scegliere la disposizione delle palline quest’anno è stato un po’ più faticoso“, racconta la miss, impegnata come molti a decorare l’albero per queste festività. Poi si rivolge direttamente alla: “In questo periodo la voglia di abbracciarti forte che più forte non si può oltrepassa ogni confine. Sapessi quante cose devo raccontarti!!!! Tisempre e mi manchi così tanto“. Poi conclude con una piccola battuta affettuosa: “Ps. Qualche addobbo lo abbiamo cestinato, non offenderti, ma il Babbo...

