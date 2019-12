Caos rifiuti | De Luca | “L’obiettivo è l’autonomia nel ciclo della gestione”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “L’obiettivo è rendere la Campania del tutto autonoma nelgestione dinel giro di un anno e mezzo“. Queste le parole del GovernatoreRegione Campania Vincenzo Derilasciate oggi ai microfoni dell’Ansa. “Sarà un altro miracolo che facciamo – continua l’ex sindaco di Salerno – risolvendo uno dei problemi strutturaliCampania“. “Il nostro piano – spiega il governatore – prevede una raccolta differenziata spinta con l’obiettivo del 60% su base regionale, la realizzazione di 15 impianti di compostaggio in tutta la regione, senza perdere un minuto di tempo. E questo per organizzare il trasferimento dell’umido che continuano a mandare a Padova o in Sicilia con dei costi che in alcuni casi superano i 300 euro a tonnellata. È inimmaginabile, gli ...

