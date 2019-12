Calendario Sport Invernali 9-15 dicembre | orari | programma e tv della settimana La guida

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ladel 9-15sarà molto intensa per glicon tantissimi eventi in. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa con le tappe di St. Moritz eVal d’Isere, lo sci di fondo vola invece a Davos mentre il biathlon sarà protagonista ad Hochfilzen, da non perdere poi salto con gli sci, slittino, bob e i Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti glie il palinsesto deglinella9-159-15: SCI ALPINO Lun. 09/12 – Coppa Europa – AC (SG+SL) maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) Mar. 10/12 – Coppa Europa – SG maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) Mar. 10/12 – Coppa Europa – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.00 Mar. 10/12 – GP Italia ...

