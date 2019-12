Calendario Campionati Italiani nuoto 2019 invernali | date | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo i trionfi al Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna), la Nazionale italiana disarà impegnata dal 12 al 14 dicembre allo Stadio deldi Riccione per una tre giorni fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Assolutisaranno la prima occasione per permettere agli atleti di staccare il biglietto per i Giochi e quindi ci sarà da divertirsi. Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Simona Quadarella e tanti altri si cimenteranno nella piscina romagnola in cerca del miglior crono possibile.e tv Il, con, degli Assolutiancora non è stato ufficializzato dalla FIN. Tuttavia, si dovrebbe seguire la medesima distribuzione del Trofeo Settecolli. Vi offriamo, quindi, un riferimento indicativo in attesa di conferme. La rassegna ...

