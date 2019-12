Calcio | l’Italia sfiderà Inghilterra | Germania e Repubblica Ceca prima degli Europei

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si è delineato il calendario delle amichevoli che la Nazionale Italiana didisputerà come avvicinamento agli2020 in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 27 marzo (ore 20.30) allo Stadio Wembley di Londra per affrontare l’Inghiterra, si tratterà del primo incontro del nuovo anno per i ragazzi di Roberto Mancini che quattro giorni dopo se la dovranno vedere con laa Norimberga (ore 21.00). La FIGC ha comunicato anche un’altra amichevole prevista per il 4 giugno (ore 20.45) contro la, l’incontro si giocherà in casa ma in sede ancora da definire. L’Italia si è qualificata alla prossima rassegna continentale grazie a dieci vittorie in altrettante partite e spera di essere una outsider nella kermesse che ci vede inseriti nel girone con Turchia, Svizzera, Galles. L’ultima sfida ...

