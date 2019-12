Calcio femminile | le migliori italiane della nona giornata di Serie A | Rossucci

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato didiA 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. MARTINA ROSUCCI (JUVENTUS) – Tempi di inserimento, tecnica e fiuto del gol. La centrocampistaJuve è tra le protagonistegoleadaVecchia Signora contro l’Orobica. La forza realizzativa delle bianoconere si è abbattuta sulle malcapitate lombarde e a Rosucci spetta una citazione d’onore. BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Un infortunio al piede le aveva fatto saltare l’iniziostagione, costringendo Rita Guarino e la CTNazionale Milena Bertolini a trovare delle alternative di gioco. L’attaccante è tornata a disposizione e il gol è l’iniezione di fiducia in vista di ...

