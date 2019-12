Buoni benzina Poste Italiane | importo | come averli e a chi spettano

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e a chiregalada utilizzare presso le pompe Tamoil a tutti i possessori di un conto Banco Posta o di unapay;funziona l’iniziativa?: riservato ai clienti Bancoposta epayregala, con cui si potrà ottenere uno sconto sul rifornimento di carburante effettuato presso le pompe Tamoil, ai clienti possessori di un conto Bancoposta opay. Isaranno disponibili fino alla fine dell’anno, cioè fino al 31 dicembre 2019, e potranno essere utilizzati esclusivamente nei punti convenzionati. Basterà utilizzare, al momento del pagamento, le carte diper poi ricevere una parte della somma in cashback.fruttiferi postali serie O, le differenze di rendimento Fino a quanto si riesce a ...

eiscortina : @trattovideo @robycatt1 @mara_carfagna @borghi_claudio Stampi 100 € in Lire e dopo un anno gli ne rimangono 70 I be… - Paoblog : @terminologia infatti, un po' come la raccolta punti al distributore di benzina. Io preferisco la Unes, prezzi buon… - EmanueleAnsel : Notizie Ora: Poste Italiane: per chi ha PostePay e Bancoposta ci sono dei buoni benzina. -