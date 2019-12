Brindisi-Neptunas Klaipeda | Champions League basket 2019-2020 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e tv La Happy Casatorna in campo in Europa e lo fa mercoledì sera alle ore 20.20 quando affronterà ilin un match valido per l’ottava giornata dellaball. La squadra allenata da Francesco Bitucci arriva all’appuntamento dopo la dolorosa sconfitta di misura in casa dello Zaragoza che l’ha fatta scivolare fuori dalla zona playoff. Con 3 vittorie in sette gare, infatti, i pugliesi sono attualmente sesti e la sfida casalinga con ilè fondamentale per agganciare in classifica una diretta concorrente e per non veder scappare via le migliori. Nel match d’andata, però, i lituani si imposero abbastanza comodamente per 81-71, con i 23 punti dell’ala Deividas Gailius, e dunque perl’impegno non è sicuramente da sottovalutare, dando ...