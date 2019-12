Brexit | Gb al voto il 12 dicembre tra stanchezza e Tories in calo

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Milano, 9 dic. (askanews) – Le elezioni anon sono mai una buona idea. Ma le politiche in Gran Bretagna di giovedì prossimo, le prime nel mese più buio in quasi un secolo, lo sono ancor meno. Con il Paese diviso e la roulette dellasempre più insidiosa, la settimana per Boris Johnson si fa complicata. E anche i sondaggi cominciano a indicare segni di cedimento edell’elettorato: ci si sta dirigendo verso un parlamento sospeso poiché la crescita conservatrice si è fermata mentre i laburisti continuano a guadagnare. Se prima i sondaggi lasciavano aiampio margine, ora si fanno più incerti. Il partito conservatore del primo ministro ha visto il suo vantaggio sul partito laburista dell’opposizione ridursi a sei punti. E alla luce del passato, non è un buon segno. Già nel 2017, infatti, i conservatori, guidati dall’allora primo ...

