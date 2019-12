Brescia | Corini | «Ho sofferto lontano dalla mia squadra» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Eugenio, tecnico del, ha commentato l’importantissima vittoria centrata dalle Rondinelle in casa della Spal Il tecnico del, Eugenio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’importantissima vittoria ottenuta dalle Rondinelle contro la SPAL. Le sue parole. MATCH – «È stata una prestazione di cui avevamo bisogno, serviva anche il risultato, lalo meritava. L’arrabbiatura finale è stata per non aver chiuso la gara, quando non chiudi puoi sempre subire. Non potevamo mollare niente, abbiamo vinto uno scontro diretto fuori casa ed è stato bellissimo. Grazie anche alla curva, ci hanno sostenuto ed è stato emozionante» BALOTELLI – «Oggi ho visto un giocatore maturo in campo che ha ancora tanto da dare. Io lo voglio connesso per 95′ perché può darci una grande mano. Nello sviluppo del gioco se impara a giocare in maniera ...

