Box Office Italia weekend 6 dicembre 2019 | L’Immortale record d’incassi | Marco D’Amore

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'Immortale raggiunge i 3 milioni, D'Amore vince la scommessa L’Immortale entra già nella storia del cinemano. Non soltanto per gli incassiche hanno consacrato l’opera prima diD’Amore come miglior esordiono del, ma anche e soprattutto per l’esperimento non facile di portare la televisione nel grande schermo. Tutto il pubblico di Gomorra, infatti, ha apprezzato la scommessa di D’Amore che ha raccontato la storia del personaggio più amato della serie tv. L’Immortale è l’inizio di un nuovo capitolo, Ciro Di Marzio è vivo e il finale a sorpresa con Gennaro apre le porte Gomorra 5.L'Immortale incassi BoxL’Immortale ha esordito con €602.973 per un totale di 87.860 spettatori. Venerdì 772.724 biglietti pari a € 504.643. Nel, altri 100.000 spettatori nella ...

