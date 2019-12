Bosnia | “situazione insostenibile nel campo profughi di Vucjak Migranti al freddo senza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una situazione intollerabile, con tende coperte dalla neve e mancanza delle più elementari condizioni igieniche. È questo lo stato deldi, nel Nord-Ovest della-Erzegovina, vicino alla frontiera con la Croazia. Lunedì 9 dicembre le autorità ne hanno rinviato la chiusura, dopo averla annunciata nei giorni precedenti sotto la crescente pressione della comunità internazionale. I media locali, nel dare notizia del rinvio, non ne hanno chiarito i motivi. È possibile che le strutture indicate per l’accoglienza dei seicentonon siano ancora del tutto pronte. Il, aperto a giugno vicino a Bihac, si trova su una ex discarica e vicino a terreni minati nella guerra degli anni novanta e non dispone delle infrastrutture più elementari, di acqua corrente o elettricità. I, principalmente giovani uomini, vivono in tende non riscaldate, nonostante ...

