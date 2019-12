Bologna Milan | un tifoso accoltellato per una lite tra sostenitori ospiti

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019), nel post partitaunrossonero a causa di unatra: i dettagliha regalato spettacolo in campo: cinque gol, due rigori e tantissime occasioni da una parte e dall’altra. Alla fine l’hanno spuntata i rossoneri con il risultato di 3-2. A margine, però, c’è purtroppo da segnalare un episodio di violenza. Unatra tifosi, nata per futili motivi, è sfociata – come riporta La Gazzetta dello Sport – in un accoltellamento. Il sostenitore ferito è stato portato in pronto soccorso all’Ospedale Maggiore in gravi condizioni con ferite da taglio all’addome, mentre l’autore è stato fermato dalle forze dell’ordine. Leggi su Calcionews24.com

