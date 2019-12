Bologna-Milan | tifoso rossonero accoltellato per un pantaloncino Migliorano le sue

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un finale di partita turbolento quello di ieri a. Nel post partita di, all’uscita dallo stadio, si è scatenata una rissa traisti. Un litigio sfociato nel sangue. Il litigio è nato tra due tifosi rossoneri che si contendevano un paio di pantaloncini (o una maglietta, non è ancora chiaro) lanciato da un giocatore delverso gli spalti. La lite verbale, poi i pugni, poi l’estrazione di un coltello e il ferimento. Secondo gli ultimi aggiornamenti unche era statoall’addome e trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore, è ancora ricoverato in rianimazione ma è fuori pericolo di vita La Polizia intanto ha identificato e denunciato il presunto aggressore: è un mantovano di 34 anni, indagato a piede libero per lesioni personali pluriaggravate e porto illegale di un coltello a serramanico. L’accoltellamento non ...

