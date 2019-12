Bocconi al terzo posto tra le Business School migliori d' Europa secondo il Financial

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Sdaof Management dell’ Universitàè salita alnella classifica delled’. A certificarlo ilTimes, che nel suo ranking annuale ha piazzato l’università di Milano subito dietro l’Hec di Parigi e la Londondi Londra. Nella speciale classifica, l’Italia può vantare anche la presenza dell’ ESCP Europe (al 14°), del Politecnico di Milanoof Management (al 45°) e della Luiss University (al 92°). A fine ottobre Sdaera salita aldel podio europeo stilato dall’ Economist, mentre a novembre laaveva guadagnato il 6°innella classifica dedicata a Economics&nel ranking di US News basato sull’eccellenza della ricerca.Tra le università ...

