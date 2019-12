BMW - La nostra intervista a Dario Mennella

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nel corso dei primi dieci mesi del 2019, la BMW ha immatricolato in Italia 48.824 auto, un dato sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dellanno precedente e pari a una quota di mercato del 3%. Ecco la, Corporate direct & specialist sales manager della BMW Italia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fa per il 2020? Dopo un inizio lento, il 2019 si sta per chiudere con buoni risultati per il settore; salvo eventi esterni imprevedibili, le prospettive per il prossimo anno sono altrettanto positive. In questo contesto, siamo soddisfatti dei risultati raggiunti sia in termini di vendite, sia di acquisizione di nuovi clienti, che continueremo a soddisfare nei prossimi mesi con le numerose novità lanciate di recente. Siamo consapevoli di poter offrire un portafoglio di prodotti ...

