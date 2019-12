Biathlon | Oestersund 2019 | Wierer e Fourcade vincono e convincono | avversari già avvisati

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La prima tappa della Coppa del mondo/2020 diè passata agli archivi con le due staffette del weekend ed è il momento di tirare dei primi acerbi bilanci su quanto è accaduto a(Svezia). Settore maschile: Partiamo dagli azzurri. La chiave per avere un movimento competitivo sembra restare sempre la stessa: le percentuali. L’impressione è che se si riuscisse a sistemare questo atavico problema le soddisfazioni potrebbero cominciare ad arrivare molto più spesso anche dai nostri ragazzi. Thomas Bormolini ha trovato il miglior risultato della carriera nella Sprint grazie allo zero e sabato la staffetta italiana ha trovato un insperato e significativo podio nel momento in cui sono riusciti a terminare le quattro frazioni con sole 8 ricariche, nessuno meglio di loro. C’era apprensione per la condizione di Lukas Hofer a causa di qualche problema alla schiena sul finire ...

