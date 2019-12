oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Coppa del Mondo-2020 disi appresta a trasferirsi dalla Svezia all’Austria, in particolare ad, per affrontare la seconda tappa della stagione dopo l’opening di Oestersund. L’Italia vuole continuare a ben figurare e a prolungare la sequenza di tappe consecutive con almeno un piazzamento sul podio (siamo a quota 21) nel circuito maggiore dopo aver raccolto due primi (Wierer nella sprint e la staffetta mista) ed un terzo posto (staffetta maschile) nella tappa inaugurale della stagione-2020. Lo staff tecnico ha deciso di confermare gli otto atleti protagonisti nell’ultimo weekend nelle staffette convocando i seguenti atleti: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo tra le donne e Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari tra gli uomini. Fuori causa per infortunio uno sfortunato ...

OA_Sport : Biathlon, i convocati dell’Italia per Hochfilzen 2019: confermati i quartetti di Oestersund, fuori causa Montello p… - Fisiofficial : La squadra azzurra del biathlon si sposta in Austria: l'obiettivo è continuare a vincere. I convocati e le prove ????… - sportface2016 : #Biathlon | Otto azzurri convocati per la tappa di #Hochfilzen -