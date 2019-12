Bergamo | neonato perde la vita | sorellina ricoverata

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un vero e proprio dramma è avvenuto nella giornata di sabato sette dicembre, a Torre Boldone, in provincia di. Unsi soli cinque mesi ha perso la, mentre laall’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni. Una vicenda sconvolgente, che ha scioccato l’intera comunità, che ancora oggi non riesce a trovare una spiegazione per questo evento. L’autopsia è fissata per la giornata di oggi, lunedì nove dicembre. Secondo le informazioni che sono state rese note, nella giornata di sabato, il papà dei bimbi di soli cinque mesi, ha visto i suoi figli nello loro culle, con la febbre alta e che avevano molte difficoltà respiratorie. Proprio per questo, ha deciso di allarmare subito i soccorritori del cento diciotto. L’operatore al telefono, lo ha aiutato per fare le prime manovre di rianimazione, affinché potessero tornare a ...

cristalaltea : RT @patrikscaria62: @cristalaltea Forza e coraggio, un bel vaccino ti puo' sistemare i figli.. '' se gliene fate almeno una deicna, ( esav… - Nyla_1234 : Neonato di 5 mesi morto in ospedale: accertamenti sul vaccino - pcolombin : RT @qn_giorno: #Bergamo , neonato di 5 mesi morto in ospedale: accertamenti sul vaccino -