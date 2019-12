Bergamo | gemellini ricoverati Il maschietto muore | la sorellina è viva

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Valentina Dardari I carabinieri dei Nas stanno indagando sul decesso del piccolo. Sotto indagine anche il richiamo vaccinale a cui sono stati sottoposti i fratellini venerdì scorso Un neonato di soli cinque mesi è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Era arrivato sabato insieme alla sua gemellina, entrambi avevano febbre alta e difficoltà respiratorie. Il bimbo è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera, lama è tutt’ora in osservazione. I carabinieri dei Nas di Brescia hanno sequestrato tutta la documentazione clinica relativa al piccolo Zakaria per effettuare accertamenti. La procura diha aperto un’inchiesta. Oggi, lunedì 9 dicembre verrà eseguita l’autopsia sul corpicino del neonato. I dueerano nati lo scorso 9 luglio all’ospedale di Alzano Lombardo. Sotto indagine il richiamo vaccinale Come riportato da ...

