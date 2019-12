anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 11.00, nella SaladelArtistico– M(via G. Grimaldi 7) disarà presentato il progetto di restauro delle MONETE ANTICHE DI ELEA-VELIA, selezionato per il concorso di ART Bonus 2019, a cura della Soprintendenza e dell’Università di. All’incontro, moderato da Michele FAIELLA, giornalista e funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza, interverranno: Maria Tommasa GRANESE, funzionario archeologo della Soprintendenza; Giacomo PARDINI e Federico CARBONE, professori del DISPAC dell’Università die Rosa Maria VITOLA, funzionario per la promozione e comunicazione della Soprintendenza. Le monete di Elea/Velia – Un restauro per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città di Parmenide. Il progetto, nato ...

Capezzone : +++Agenzia Quasivero ??+++ Indiscrezioni su nuovo #8permille. Alla casella “Stato” corrisponderanno sei ipotetici im… - Tg3web : In Italia sono tante le realtà culturali che danno lavoro. Soprattutto a quei ragazzi e a quelle ragazze che decido… - anteprima24 : ** Beni culturali di scena al #Teatro del #Liceo “Sabatini-Menna” di ##Salerno ** -