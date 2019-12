anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIncidente stradale, pochi minuti fa, lungo la strada statale 87, via che collegae Campobasso. Il primo bilancio parla di un ferito, undial pronto soccorso dell’ospedalecon un trauma cranico importante e un trauma toracico. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire le cause dell’incidente che è avvenuto all’altezza di Torrecuso e si è concluso con un’finita schiacciataun tir. Dinamica che lascerebbe pensare a un violento tamponamento, come testimoniano le. A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori della rianimativa della Croce Rossa. Sul posto anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri impegnata a regolare il traffico. In aggiornamento L'articoloun tir:...

anteprima24 : ** ##Benevento, auto sotto un tir: 39enne trasportato al Rummo in codice rosso (FOTO) ** - anteprima24 : ** #Incidente alle porte di ##Benevento, quattro auto coinvolte e due #Feriti ** -