Belen Rodriguez e Stefano | lieto annuncio alla famiglia? Cosa c’è dietro

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)De Martino e: l’del loro secondo figlio già a Natale? Il gossip In quest’ultimo periodo si fa un gran parlare del ritorno di fiamma traDe Martino. Difatti i due, dopo essersi separati qualche anno fa, hanno capito di essere fatti l’una per l’altro, decidendo di darsi una nuova chance. E da quel momento di gossip sulla coppietta ne sono usciti davvero a bizzeffe. E l’ultimo di questi, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Disi tratta? In pratica, come riportato dal magazine Ora,, visto che ormai sono saltate le nozze bis con il suoDe Martino per non si sa quale motivo, vorrebbe dare a tutti i costi una bella notiziasuail giorno di Natale: la dolce attesa di un secondo figlio. Difatti proprio sul settimanale Ora si legge: “Lei enon ...

NoiAretini : Belen Rodriguez, foto da urlo e frase sibillina: 'Tutti quanti noi abbiamo un'ombra e non puoi liberartene' - NoiAretini : Tu si que vales: emozioni, sorprese, litigi. Non è mancato niente nello show di Canale 5 Video - KontroKulturaa : Il nobile gesto di Belen e Cecilia Rodriguez, ecco i dettagli - -