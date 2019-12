Belen e Stefano | arriva la soffiata | “Lo annunceranno a Natale” E il gossip vola

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo la doppia esperienza come allievo e ballerino professionista ad Amici e di inviato a L’Isola dei Famosi,De Martino ha intrapreso la carriera da conduttore. Una svolta importante che gli sta dando ragione. A dirlo sono i numeri raccolti con il programma Stasera tutto è possibile. Il suo nome era uscito tra quelli papabili per il prossimo Festival di Sanremo, ma in un’intervista rilasciata al Fattoquotidiano.it, il marito diRodriguez ha messo a tacere la voce. “Sanremo? Neanche per tutto l’oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza”. Sposato con la donna più desiderata d’Italia, madre di suo figlio Santiago,De Martino si sente fortunato.“Ho una fortuna: mi basta il minimo sforzo per ...

Notiziedi_it : Stefano De Martino svela perché non vuole condurre Sanremo e spiega come vive il gossip con Belen… - Novella_2000 : Stefano De Martino svela perché non vuole condurre Sanremo e spiega come vive il gossip con Belen - zazoomnews : Stefano De Martino e Belen rivelazione: “Tutto è peggiorato dopo le nozze” - #Stefano #Martino #Belen #rivelazione… -