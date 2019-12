Beatrice Valli rimanda il matrimonio

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Luana Rosatorivela ai fan che ilcon Marco Fantini saràto dopo la nascita del figlio: i due convoleranno a nozze la prossima estate Qualche settimana fa, Marco Fantini chiedeva adi diventare sua moglie, ma solo qualche giorno fa si è scoperto che la proposta diè arrivata quando lei ha saputo di essere incinta del terzo figlio. La coppia di ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi affermati modelli e influencer, è una delle più seguite di sempre e la notizia dell’arrivo di un altro figlio ha scatenato l’euforia dei fan. In tanti, però, hanno iniziato anche a chiedersi quando Marco econvoleranno a nozze, se prima o dopo la nascita del bebè. Ci ha pensato la, però, a fugare ogni dubbio chiarendo che lei e Fantini diventeranno marito e moglie, ma lo faranno dopo il parto. La gravidanza in corso, ...

gossipblogit : Beatrice Valli e Marco Fantini: matrimonio spostato dopo la nascita del terzo figlio - Noovyis : (“Non sto bene”. La confessione di Beatrice Valli preoccupa i fan. E il matrimonio con Marco Fantini è rimandato)… - EliseaPignatie1 : RT @Iperborea_: MIGLIOR COPPIA #uominiedonne - PODIO - 1. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota 2. Marco Fantini e Beatrice Valli 3. Andrea Da… -