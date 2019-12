Basket | Eurocup 2019-2020 | Venezia sfida il fanalino di coda Limoges | match complicato

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Torna l’, domani, con la 9a giornata della fase a gironi. Due le italiane in campo: la Reyer, già qualificata, che farà visita ai francesi deldidel gruppo B, e la Leonessa Brescia, la quale, invece, dovrà giocare a Istanbul contro il temibile Darussafaka. Per i lagunari, ad ogni modo, sarà di vitale importanza vincere, dato che si stanno giocando il primo posto nel girone contro il Partizan Belgrado e hanno lo stesso record dei serbi (6-2), ma la differenza canestri a favore per appena 4 punti. Ilè chiaramente un avversario abbordabile, al momento discretamente in difficoltà anche in Pro A (campionato nazionale francese), ma la Reyer vista in questa stagione è una squadra che, lontano da, non può permettersi di sottovalutare nessuno. Brescia, invece, al momento occupa il quarto posto nel gruppo C, l’ultimo ...

