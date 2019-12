Basket | Champions League 2019-2020 | esame di lituano per la Dinamo Sassari | i sardi fanno

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)diper la, che domani pomeriggio, alle ore 18.00 italiane (19.00 locali), farà visita al Lietkabelis Panevezys in una sfida valevole per l’ottava giornata della fase a gironi dellaball. La squadra di Gianmarco Pozzecco giunge a questo match galvanizzata dalla pesante vittoria maturata su un campo molto difficile come il “PalaPentassuglia” di Brindisi, che le ha permesso di conservare il secondo posto in classifica e di guadagnare due punti sulla Virtus Bologna capolista (ora a -4). Anche inla situazione è più che positiva per il sodalizio sardo: infatti, sebbene nello scorso turno sia arrivata la prima sconfitta casalinga per mano del Manresa, i giganti occupano ancora la prima posizione nel girone A con un record di 5-2, in compagnia proprio dei catalani e del Türk Telekom. Al giro di boa ...

davideinno85 : RT @Eurosport_IT: Il Basket è tornato! LBA Serie A, Eurolega, Eurocup e FIBA Champions League su Eurosport Player. - Isolasport : Brindisi battuta 83-77: la Dinamo torna alla vittoria dopo il ko in Champions - zazoomnews : Basket Champions League 2019-2020: turno amaro per le italiane - #Basket #Champions #League #2019-2020: -