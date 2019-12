Banche | gli esuberi di Unicredit fanno venire i brividi Che Paese saremo tra qualche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ha annunciato il taglio di 8mila posti di lavoro e di 500 filiali entro il 2023, di cui 5.500 soltanto in Italia. Vengono isoltanto a pensare quale possa essere l’impatto della perdita del posto di lavoro per così tante famiglie. Nell’era del lavoro precario e sottopagato, quello che si dimentica o non si dice è che i giovani, anche sposati, vengono sempre più spesso sostenuti dai genitori che hanno ancora il privilegio di un contratto di lavoro realmente “stabile” (cioè quello che si poteva avere prima dell’istruzione dell’articolo 18) e di una retribuzione decente. Nemmeno a dirlo, lo status tipico del lavoratore bancario. Questo dovrebbe far comprendere come la perdita dei posti di lavoro non è soltanto una questione di numeri, ma molto altro. Se un padre di famiglia perde un contratto di lavoro stipulato 30 anni fa e ne sottoscrive uno di ...

