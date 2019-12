Avvistato UFO intorno alla statua della libertà FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 10 Dicembre del 2014 uno strano oggetto non identificato, di forma circolare e di colore scuro è stato filmato mentre girava attorno. L’oggetto è stato filmato in un video, registrato da una donna che si trovava in vacanza nella grande mela e voleva immortalare il momento. L’autrice del video è voluta restare anonima. Nellasi può notare un oggetto che lentamente sorvola lae che non mostra nessuna luce o ali, sorvola a mezz’aria il monumento più famoso d’America. Un’ipotesi fatta sull’avvistamento e che si potesse trattare di un drone di vigilanza, ovviamente sconosciuto. Il drone, ovviamente poteva essere molto pericoloso per il traffico aereo, sopra l’affollata città di New York. Invece secondo altri potrebbe trattarsi di un palloncino solare, la cui funzione è quella di fare sperimenti in ...

