Avellino | oggi il Moscati accende gli Alberi della Prevenzione

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Siranno questo pomeriggio alle ore 16 gliall’Ospedaledi, già allestiti la scorsa settimana con le Christmas Bubbles rosa. Le palline fatte a mano col cuore da tantissime donne operate e non solo, con l’iniziativa solidale “Sette passi per il sorriso” organizzata dal senologo Carlo Iannace con le associazioni che si occupano didel cancro al seno, serviranno a raccogliere fondi per gli adolescenti del reparto di oncologia del presidio ospedaliero Santobono – Pausilipon di Napoli. L'articoloilgliproviene da Anteprima24.it.

