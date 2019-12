Avellino | il Questore Terrazzi si presenta | “Insieme si vince la guerra per la legalità”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Giornata dizioni per il neodi, Maurizio. Quest’ultimo prende il posto di Luigi Botte che ha lasciato il comune capoluogo dopo tre anni. “Abbiamo una consapevolezza per affermare la nostra missione che è quella di contribuire alla legalità – ammette – Nessuno da solo può pensarere una. Sono battaglie che riguardano la criminalità importante o quella che colpisce i cittadini in maniera meno grave. Tutti dobbiamo dare un contributo che ci potrà far raggiungere un risultato solo se lavoriamo in maniera coesa con tutti gli attori che non solo le forze di Polizia. Conta saper ascoltare i segnali che giungono dal territorio per poi cercare di tradurli in iniziative concrete. Su ciò che dobbiamo fare ci sono delle indicazioni chiare”. “Non voglio tracciare già un ...

