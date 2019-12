Australia | più di 2 mila koala morti negli incendi Rischio estinzione

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È strage di: oltre 2potrebbero essere– causati da lunghi periodi di siccità combinati con forti venti – che stanno devastando la costa orientale del New South Wales e il Queensland. Milioni di ettari del loro habitat naturale (un terzo dell’estensione totale) sono stati distrutti. Forbes, in un titolo recente, ha affermato che glihanno reso i«funzionalmente estinti». E, anche se gli esperti e gli scienziati hanno criticato questa dichiarazione, gli animali sono davvero in serio pericolo: sono ancora accesi circa 90, la metà dei quali non è ancora stata contenuta. La popolazione dinel Queensland e nel New South Wales era già diminuita, tra il 1990 e il 2010, del 42%, secondo il comitato scientifico federale sulle specie minacciate. Per arrestare il fenomeno, un vasto habitat a disposizione degli animali sarebbe stato ...

