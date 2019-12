Atalanta Verona | il peso di Toloi nella manovra

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è sempre più determinante per la fase di possesso dell’. Si è visto anche nel match contro l’HellasIn-Hellasè stato il giocatore del match con più passaggi (63). Per non parlare dei numeri difensivi, con 6 tackle e 4 intercetti. In generale, i terzi di difesa hanno tante responsabilità anche con la palla nel sistema di Gasperini. Prima di tutto, perché giocando con un baricentro alto è necessario che i difensori siano sicuri in fase di possesso. E poi, perché i movimenti a sganciarsi sono tipici del calcio del tecnico di Grugliasco. Un esempioslide sopra: con l’Hellas che si occupa dei centrocampisti della Dea, nessuno è pronto per l’inserimento di, che parte in conduzione e fa risalire campo alla squadra. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Atalanta, che prova di carattere! Due volte in svantaggio, poi al 48' stende il Verona (3-2) - Fabio5s : @Ruttosporc Anche in Atalanta Verona è stato concesso un rigore dal VAR nonostante l’arbitro avesse visto ( si pres… - infoitsport : Atalanta-Verona Il 1° gol gialloblù era da annullare -