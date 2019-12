Atalanta | Gasperini cambia la posizione di Gomez dopo lo svantaggio

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)da centrocampista ha sofferto nelle transizioni difensive in-Verona.lo ha defilatoil secondo gol E’ molto comune ormai vedere giocarecentrocampista, praticamente come mediano davanti alla difesa.l’uscita di Ilicic, il Papu in effetti è stato piuttosto bloccato, aiutando la prima impostazione e inserendosi meno in avanti. Erano soprattutto Freuler e Pasalic a buttarsi dentro. Ciò ha però esposto l’in transizione difensiva, visto che rimaneva il soloa protezione quando l’Hellas recuperava palla. Come in occasione del secondo gol, come si vede nella slide sopra. Pessina parte in progressione senza nessuno a contrasto, conche resta fermo.la rete di Di Carmine,ha decisoto l’assetto tattico, scegliendo di defilare il Papu. Leggi su Calcionews24.com

