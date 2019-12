Assicurazione Viaggio Usa | vantaggi | tutele e costi

leggioggi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Viaggiare negli Stati Uniti è un’esperienza unica nel suo genere e, sicuramente, in grado di apportare molta soddisfazione in tutte le persone che hanno l’opportunità di trascorrere qualche settimana sul suolo nordamericano. Come noto, però, gli USA godono di alcune delle strutture sanitarie più famose e più costose del mondo. E, proprio per questo motivo, molte persone prima della partenza si domandano perché è importante l’Usa. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.Usa: obbligatoria o no? Iniziamo subito con il rammentare che l’diper gli Stati Uniti non è obbligatoria, ma la sua stipula è comunque caldamente consigliata. Ricordiamo infatti come negli Stati Uniti d’America non esista una copertura sanitaria nazionale come quella che può essere intesa in Italia, perché il sistema sanitario è sostanzialmente ...

