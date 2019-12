huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Abbiamo sempre detto che non abbiamo. “Non possiamo usarle, è impossibile che vengano usate nella nostra situazione per motivi, diciamo logistici”. Il presidente siriano, Bashar al, si esprime così rispondendo ad una domanda di Monica Maggioni sull’impiego di.La Rai ha deciso di mandare in onda l’intervista al presidente siriano su RaiPlay.“Una ragione, molto semplice - aggiunge-: quando stai avanzando, perché dovresti usare? Stiamo avanzando, che bisogno abbiamo? Siamo in ottima posizione, perché usarle, specialmente nel 2018. Questo è un motivo”.poi punta il dito contro la: “L’Unione ha pubblicamente sostenuto idal primo giorno, dalla prima settimana. Hanno incolpato il governo siriano e alcuni ...

nigno11 : RT @HuffPostItalia: Assad: 'Mai usato armi chimiche. La Francia diede armi ai terroristi' - HuffPostItalia : Assad: 'Mai usato armi chimiche. La Francia diede armi ai terroristi' - AttentoAlTweet : Sapremo mai le spese sostenute per fare questa benedetta intervista ad Assad? Intervista che forse non andrà mai in… -