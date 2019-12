Ascolti TV | Domenica 8 dicembre 2019 Pezzi Unici 20 1% | disastro Oltre La Soglia 6 5%

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Nella serata di ieri,, su Rai1 la fictionha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 2o.1% di share. Su Canale 5laha raccolto davanti al video 1.483.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.015.000 spettatori (8.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.066.000 spettatori con il 12% di share. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 The Nice Guys è stato visto da 674.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.097.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 (App)untamento per Natale è stato seguito da 376.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Porgi l’Altra Guancia segna 463.000 spettatori (2%).TV Access Prime Time Su Rai1 I Soliti Ignoti ha ...

Teleblogmag : Mediaset non impara mai e manda al suicidio definitivo la fiction Oltre la soglia collezionando forse il peggior ri… - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, domenica 8 dicembre 2019. Pezzi Unici 20.1%, disastro Oltre La Soglia (6.5%) - AuroraBlasigh : RT @llff19191: Il fatto che una serie che affronta tematiche importantissime come #oltrelasoglia è stato spostato a domenica perché fa poch… -