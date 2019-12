Ascolti tv domenica 8 dicembre 2019

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Prime Time Su Rai 1 La serie Pezzi unici, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, decima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 3 La Grande Storia - Vittime e carnefici ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Oltre la soglia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film The Nice Guys ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Porgi l'altra guancia ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su ...

