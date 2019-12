Ascolti tv | dati Auditel domenica 8 dicembre | Pezzi unici vince con 4 3 milioni di

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ancora una vittoria per ‘’. La quarta puntata della fiction in onda su Rai1 totalizza nel prime time di4.322.000 telespettatori e il 20,1% di share.tv prime time Su Italia1 per ‘Le Iene Show’ gli spettatori sono stati 2.066.000 con l’11,96% di share; per la presentazione 1.707.000 spettatori e il 6,79%. Su Rai2 ‘Che Tempo Che Fa’ ha coinvolto 2.015.000 spettatori con l’8,2% di share, mentre ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ ha totalizzato 1.553.000 spettatori (8.3%). Su Canale 5 per ‘Oltre la Soglia‘ 1.483.000 spettatori con il 6,5% di share. Su La7 ‘Non è L’Arena’ ha catturato l’attenzione di 1.097.000 spettatori con il 5,7% di share. Su Rai3 ‘La Grande Storia’ ha registrato il 3,9% di share con 897.000 spettatori. Su Rete4 per ...

