Artigiani e produttori insieme al Parco dell’Aspromonte ad Artigiano in Fiera

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Oltre un milione di visitatori per l’edizione 2019 diin, 3mila eccellenze italiane ed internazionali in vetrina per una settimana a Milano: tra queste molte straordinarie esperienze del reggino e. Lo stand istituzionale congiunto promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalNazionale, ha consentito di promuovere e valorizzare il territorio, far conoscere paesaggi, itinerari e prodotti d’eccellenza ad un’utenza variegata, alla costante ricerca dell’artigianato tradizionale, del cibo identitario, dei luoghi ancora sconosciuti con particolare attenzione e curiosità verso la Calabria. Inoltre grazie alla novità di questa edizione, l’app gratuita, i visitatori hanno potuto cercare tutti gli stand e glied essere guidati all’interno dei nove padiglioni: un vero e proprio giro del mondo, tra artigianato, ...

