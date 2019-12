Aou Sassari | «Nuove energie per il pronto soccorso»

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La loro assunzione consentirà, dal punto di vista del personale, una maggiore stabilità alla struttura complessa di Medicina d’Urgenza--Obi dell’Aou di. Sono gli undici medici di medicina di accettazione e urgenza che, questa mattina, sono stati assunti a tempo indeterminato dall’azienda di viale San Pietro. In otto oggi hanno siglato il contratto di assunzione. Si tratta di vincitori di concorso che, in parte, erano già in forza alsassarese con un contratto a tempo determinato, mentre per altri è la prima assunzione nell’azienda sassarese. Questa mattina, nell’aula “Michele Piras” del Santissima Annunziata, il direttore generale Nicolò Orrù, il direttore sanitario Bruno Contu e il direttore delMario Oppes hanno ricevuto i neo assunti che hanno un’età media di 35 anni. «Siete una risorsa ...

