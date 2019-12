Anticipazioni trono over Uomini e donne | Ida risponde alla proposta di matrimonio di

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) C’è una risposta che sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso: è quella di Ida Platanodomanda di Riccardo Guarnieri “Mi vuoi sposare?”. Si tratta del quesito che qualsiasi donna innamorata sogna di sentirsi porre, eppure la dama deldidavanti al gesto plateale del cavaliere pugliese è rimasta abbastanza di sasso e non aveva ancora dato una risposta, limitandosi a bre con lui salvo poi rintanarsi nel backstage del programma per un confronto di cui i telespettatori hanno saputo poco e niente. LEGGI ANCHE:: Gemma Galgani in lacrime dopo la segnalazione su Juan Luis La risposta di Ida Ora finalmente la richiesta di Riccardo viene soddisfatta, almeno in parte. Il sito Ilvicolodellenews.it, infatti, rende conto di quanto accaduto nel corso delle registrazioni delle nuove puntate del programma di Maria De ...

