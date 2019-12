Anticipazioni Tempesta d’Amore Trama Puntate 16-22 dicembre 2019 | Tina e Ragnar Sposi!

uominiedonnenews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)d’amoreda lunedì 16 a domenica 22: Denise riceve una proposta. Annabelle smascherata.sposad’amore: Denise e Christoph scoprono gli intrighi di Annabelle, mentresi sposano. Nils e Desirée ritornano per qualche giorno al Furstenhof e l’ex personal trainer spiazza la sua amata con una proposta. Arriva Lucy Ehrlinger, la sorella di Romy! Sturm der Liebe ritorna per illustrarci i nuovi episodi della quindicesima stagione. Dalle nuoved’amore, quelle riguardanti ladellein onda da lunedì 16a domenica 22, emergono tantissime novità. Gli spoiler indicano che una serie di problemi ed equivoci renderannomolto tesi. Alla fine i due innamorati verranno dichiarati marito e moglie in una atmosfera ...

