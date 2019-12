Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 9 Dicembre | ecco cosa accadrà

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi lunedì 92019.dove eravamo rimasti: Francisca cede alla rabbia e ancora accecata dalla vendetta compie un terribile omicidio. Carmelo quindi organizza un piano per farle del male. Carmelo quindi le spara ma Mauricio salva la Montenegro. Il gesto eroico è valso anche il perdono di Francisca. In tutto questo Raimundo dovrà iniziare a tenere in mano la situazione.Ildilunedì 9: Carmelo ancora concentrato sulla sua vendetta, è determinato a vendicare la sua amata Adela. Il sindaco non ha la prova che ci sia Francisca dietro la morte della maestra. Così, il Leal decide di tenderle un agguato: rimane nascosto dietro la boscaglia e non appena vede arrivare la ...

