Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×20 e 15×21 su La7 | gli Shepherd riuniti

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera, su La7 alle 21.30, andranno in onda due nuovi episodi della quindicesima stagione di. Un’edizione più lunga, rispetto alle precedenti, che ha dato la possibilità agli sceneggiatori di proporre delle puntate speciali interamente dedicati ai singoli personaggi. Se con la 15×19 il pubblico ha, finalmente, scoperto la verità sulla difficile infanzia di Jo Wilson, i protagonisti assoluti degli episodi odierni saranno Owen Hunt ed Amelia. Intitolate rispettivamente “Il pacchetto completo” e “Good”, Grey’s15×20 e 15×21 saranno inoltre teatro di graditissimi ritorni e grandi debutti. Se nel corso del primo episodio farà la sua ricomparsa Magan Hunt, nel secondo il pubblico assisterà al ritorno di Caroly e Nancy. Ma non è tutto, la ...

zazoomnews : Grey’s Anatomy 15 anticipazioni puntate in onda lunedì 9 dicembre su La7 - #Grey’s #Anatomy #anticipazioni… - zazoomnews : Grey’s Anatomy 15 anticipazioni puntate in onda lunedì 9 dicembre su La7 - #Grey’s #Anatomy #anticipazioni - zazoomblog : Grey’s Anatomy 15 anticipazioni puntate in onda lunedì 9 dicembre su La7 - #Grey’s #Anatomy #anticipazioni -