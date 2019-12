Andrea Stramaccioni | l’ex tecnico dell’Inter lascia l’Iran | proteste in piazza a Teheran

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019)indopo le dimissioni di. Ilitaliano, ex allenatore di Inter e Udinese, ha da poco risolto unilateralmente il contratto che lo legava all’Esteghlal visto che il club iraniano da tempo non paga lo stipendio a lui e ai giocatori. L’addio diperò non è andato giù ai tifosi, perché l’italiano è stato in grado di riportare la squadra al primo posto in campionato, dopo un periodo difficile. I sostenitori, dopo un tam tam attraverso i social network, si sono radunati sotto al ministero dello Sport iraniano, visto che la società è di proprietà pubblica. Secondo quanto riporta la stampa iraniana, il presidente del club, Amir Hossein Fathi, e tutto il suo staff sono stati costretti a dimettersi per placare la rivolta dei tifosi. I dirigenti hanno giustificato il mancato pagamento degli stipendi con problemi di natura ...

