Andrea Damante stuzzica Giulia De Lellis | foto con tanto di corna sul web

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La storia (in)finita traDecontinua a occupare le colonne delle cronache rosa. Nessun ritorno di fiamma (lei sembra aver trovato la sua dimensione al fianco diIannone, lui al fianco di Viviana Vizzini), ma non c’è solo l’alone di romanticismo intorno al loro presente. Tra i due, infatti, molti intravedono reciproche frecciatine e, a dire il vero, l’ultimo post del producer non sembra allontanarsi molto dall’alveo di questo effervescente scenario.provoca la sua exDecon un post che scatena reazioni contrastanti sui social. Si tratta di una, pubblicata sul suo Instagram, che lo vede alle prese con una posa piuttosto ‘mirata’. Questo almeno sembra, a giudicare dal gesto del producer e dalla didascalia scelta per accompagnare lo scatto. “Lestanno bene su tutto” ha scritto il ...

SuperstarZ9000 : Andrea Damante e la frecciatina social alla ex Giulia De Lellis - Notiziedi_it : Andrea Damante: frecciatina per Giulia De Lellis? Il web si infiamma - EliseaPignatie1 : RT @Iperborea_: MIGLIOR COPPIA #uominiedonne - PODIO - 1. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota 2. Marco Fantini e Beatrice Valli 3. Andrea Da… -