Andrea Damante provoca De Lellis | fa le corna e cita l’ex FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giulia Deè statata dall’ex fidanzato. Infatti quest’ultimo sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in cui esibisce delle. Lo scatto però non è il solo, ma è accompagnato da una didascalia che allude apertamente al libro di successo di Giulia DeL’ex tronista lancia la sua frecciatina e forse si prende una rivin, infattiscrive: “Lestanno bene su tutto”. Il riferimento al libro della sua ex fidanzata è chiaro, infatti il libro si chiama: “Lestanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.non si è nascosto, d’altronde non è un segreto che molti passaggi del libro non gli siano andati giù. Lo scatto diè stato un successo e ha raccolto un sacco di Like, molti hanno apprezzato la sua ironia, mentre altri come la blogger come Deianira Marzano lo ha ...

Manuel_Real_Off : RT @Manuel_Real_Off: Ritornando al post di ieri di Damante, come i miei folllower notano, quando ho commentato con la mia frase “le corna… - Pamy75596117 : RT @Manuel_Real_Off: Le corna stanno.. a no scusate.. - Manuel_Real_Off : Le corna stanno.. a no scusate.. -